Беларусь и Турция 25 марта отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Беларусь и Турция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Со значимой датой, к которой обе страны подошли с серьезными результатами сотрудничества по всем направлениям, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной отраслях, Президент Беларуси поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Александр Лукашенко обратил внимание, что в современных условиях важно сохранить взаимную поддержку и равноправные партнерские связи между Минском и Анкарой, а значительный потенциал и заинтересованность обеих сторон обусловят дальнейшее успешное развитие взаимовыгодных белорусско-турецких отношений.