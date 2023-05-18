3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Беларусь и Уганда развивают сотрудничество
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник сегодня в Москве провел переговоры с главой МИД Уганды Джедже Абубакером Одонго, сообщает БЕЛТА.
"Мы обсудили достаточно широкий круг вопросов и перспектив двустороннего сотрудничества. Затронули темы, которые сегодня представляют наибольший интерес для Африки. Это развитие сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственных технологий, развитие инфраструктуры, медицинской промышленности, информационных технологий. У нас есть что предложить по всем без исключения направлениям, и мы намерены развивать сотрудничество во всех этих областях", - сказал Сергей Алейник журналистам по итогам встречи.
Стороны также затронули вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. "У нас на повестке дня пять соглашений: в области сельского хозяйства, образования, о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами и между министерствами иностранных дел, - пояснил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Мы договорились в ближайшее время завершить работу над этими документами и подписать их во время предстоящих (надеюсь, в этом году) двусторонних визитов либо на уровне МИД, либо на уровне представителей наших государств".
Сергей Алейник также рассказал, что пригласил делегацию Уганды на предстоящую сельскохозяйственную выставку "Белагро", которая состоится в начале июня. "Министр подтвердил, что делегация этой страны прибудет в Минск для предметного обсуждения этих вопросов", - уточнил он.
"Безусловно, сегодня Африка переживает ренессанс, и мы четко ощущаем потребности стран этого региона в нашей технике, наших технологиях, компетенциях. И, естественно, мы намерены активно развивать этот вектор нашего сотрудничества, потому что сегодня Африка - очевидный пояс и очевидная опора многополярного мира. Поэтому как экономическое, так и политическое сотрудничество представляет неоценимый интерес для наших стран", - заявил министр иностранных дел Беларуси.
Сергей Алейник также выразил признательность своему угандийскому коллеге за возможность проведения этой встречи фактически с колес: "Он только что прилетел в Москву, где у него запланированы двусторонние мероприятия".
Переговоры с главой МИД Уганды стали последним пунктом программы официального визита министра иностранных дел Беларуси в Москву, который проходил 15-17 мая. Сергей Алейник встретился с главами обеих палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, провел предметные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросам двусторонней и международной повестки дня, по итогам которых было подписано совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам Беларуси и России.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все