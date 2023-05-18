Беларусь и Уганда развивают сотрудничество

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник сегодня в Москве провел переговоры с главой МИД Уганды Джедже Абубакером Одонго, сообщает БЕЛТА.

"Мы обсудили достаточно широкий круг вопросов и перспектив двустороннего сотрудничества. Затронули темы, которые сегодня представляют наибольший интерес для Африки. Это развитие сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственных технологий, развитие инфраструктуры, медицинской промышленности, информационных технологий. У нас есть что предложить по всем без исключения направлениям, и мы намерены развивать сотрудничество во всех этих областях", - сказал Сергей Алейник журналистам по итогам встречи.

Стороны также затронули вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. "У нас на повестке дня пять соглашений: в области сельского хозяйства, образования, о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами и между министерствами иностранных дел, - пояснил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Мы договорились в ближайшее время завершить работу над этими документами и подписать их во время предстоящих (надеюсь, в этом году) двусторонних визитов либо на уровне МИД, либо на уровне представителей наших государств".

Сергей Алейник также рассказал, что пригласил делегацию Уганды на предстоящую сельскохозяйственную выставку "Белагро", которая состоится в начале июня. "Министр подтвердил, что делегация этой страны прибудет в Минск для предметного обсуждения этих вопросов", - уточнил он.

"Безусловно, сегодня Африка переживает ренессанс, и мы четко ощущаем потребности стран этого региона в нашей технике, наших технологиях, компетенциях. И, естественно, мы намерены активно развивать этот вектор нашего сотрудничества, потому что сегодня Африка - очевидный пояс и очевидная опора многополярного мира. Поэтому как экономическое, так и политическое сотрудничество представляет неоценимый интерес для наших стран", - заявил министр иностранных дел Беларуси.

Сергей Алейник также выразил признательность своему угандийскому коллеге за возможность проведения этой встречи фактически с колес: "Он только что прилетел в Москву, где у него запланированы двусторонние мероприятия".