Беларусь и Узбекистан подписали Программу межмидовских консультаций на 2024-2025 годы

Беларусь нацелена на поддержание высокой динамики сотрудничества во всех сферах. Это подтвердил глава МИД Беларуси на встрече со своим коллегой из Узбекистана уже в расширенном составе. Стороны подчеркнули - между странами существенно активизировано многоуровневое межгосударственное взаимодействие. Поддерживается открытый, доверительный, содержательный диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются связи по линии парламентов двух стран, бизнеса, а также молодежной политики.



Министры выразили взаимную заинтересованность в расширении двустороннего взаимодействия и поставили подписи под Программой консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Узбекистана на 2024-2025-й годы.