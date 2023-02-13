Беларусь и Венгрия подписали программу сотрудничества на 2023 год

Программа сотрудничества между МИД Беларуси и Министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии на текущий год подписана в Минске по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств, сообщает БелТА.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 13 февраля прилетел с визитом в Беларусь. В Минске он провел переговоры со своим белорусским коллегой, главой внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником, а также с министром экономики Александром Червяковым.