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Беларусь и Венгрия подписали программу сотрудничества на 2023 год

Беларусь и Венгрия подписали программу сотрудничества на 2023 год

Программа сотрудничества между МИД Беларуси и Министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии на текущий год подписана в Минске по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств, сообщает БелТА.

Программа предусматривает продолжение практики проведения межмидовского диалога, комплекс мер по стимулированию экономического сотрудничества, образовательных и культурных обменов.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 13 февраля прилетел с визитом в Беларусь. В Минске он провел переговоры со своим белорусским коллегой, главой внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником, а также с министром экономики Александром Червяковым.

Фото:БелТА

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