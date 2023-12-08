3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Беларусь и Вьетнам готовы к поиску новых направлений сотрудничества
Новые направления сотрудничества по линии Беларусь - Вьетнам сегодня обсуждает премьер Роман Головченко со своим коллегой и президентом Вьетнама. Переговоры стартовали в рамках официального визита делегации белорусского правительства в Ханой.
Взаимодействие наших стран характеризуется высоким уровнем взаимопонимания и положительной динамикой сотрудничества по всем направлениям, отметил Роман Головченко на переговорах с коллегой. Эту встречу он назвал еще одной важной вехой в истории белорусско-вьетнамских отношений. Между государствами нет нерешенных вопросов принципиального характера и наша дружба проверена временем.
Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама:
Мы проводим самостоятельную и многовекторную политику и являемся вашим другом, выступаем за мир, стабильность и развитие в регионе и мире. Один из наших приоритетов - развивать отношения с традиционными друзьями. Среди них и Беларусь. Мы дорожим этими отношениями и благодарим вашу страну за поддержку и отправку медицинского оборудования в 2021 году. Считаем Беларусь важным партнером и будем развивать связи для благосостояния народов наших стран.
Растет и взаимный товарооборот. За прошлый год общий объем составил 180 млн долларов, за 9 месяцев нынешнего уже 200 млн. Сегодня страны готовы к поиску новых направлений сотрудничества. Сейчас в Хошимине проходит выставка VietnamExpo, участие в которой принимают и почти четыре десятка белорусских компаний. За первый день работы подписаны контракты на 26 млн долларов.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей