Беларусь и Вьетнам готовы к поиску новых направлений сотрудничества

Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама:

Мы проводим самостоятельную и многовекторную политику и являемся вашим другом, выступаем за мир, стабильность и развитие в регионе и мире. Один из наших приоритетов - развивать отношения с традиционными друзьями. Среди них и Беларусь. Мы дорожим этими отношениями и благодарим вашу страну за поддержку и отправку медицинского оборудования в 2021 году. Считаем Беларусь важным партнером и будем развивать связи для благосостояния народов наших стран.