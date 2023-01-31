Беларусь и Зимбабве в ходе государственного визита Лукашенко подписали пакет документов

Беларусь и Зимбабве в ходе государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко подписали пакет документов, сообщает БелТА.

В присутствии глав государств подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.

Заключен меморандум о взаимопонимании между Республикой Беларусь и Республикой Зимбабве о взаимном признании документов об образовании.

Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

Еще одно соглашение - об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.

Заключены контракты между компанией "Афтрейд DMСС" и правительством Зимбабве на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также на поставку оборудования белорусского производства для строительства и модернизации комплексов хранения зерна.

Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках поставок в Республику Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности.

"Сегодня мы подписали соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве, а также ряд других двусторонних соглашений и меморандумов. Их уже около 20. Потенциал нашего взаимодействия огромный. И я уверен, регулярные прямые контакты различного уровня позволят раскрыть его наилучшим образом. Дополнительно договорились, что мы создаем отдельные группы специалистов по развитию сельского хозяйства и обороны", - сообщил Александр Лукашенко.

"Если зимбабвийской стороне будет интересно создание совместных производств в Зимбабве и в Беларуси, мы готовы на это идти. Получая сырье из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси. И таким образом делить соответствующую прибыль. Также мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий, - сказал белорусский лидер. - Мы также не исключили с Президентом работу по бартерным схемам. И для этого будет создана специальная группа специалистов, которая определит соответствующие товары".

Как сообщалось, накануне в Хараре прошел двусторонний бизнес-форум, на котором также был заключен ряд договоренностей.