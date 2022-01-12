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Беларусь - Индия: развитие межпарламентских связей

Развитие межпарламентских связей Беларуси и Индии. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 января встретился с послом Индии в нашей стране Алоком Раджаном Джа. Спикер парламента отметил: направление развития двусторонних отношений обнадеживает, хотя, конечно, обе стороны хотели бы большего.

Наверное, принципиально важно, что пока не очень развиты наши отношения, но они основываются на принципах равенства, доверия.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В прошлом десятилетии состоялись визиты руководства Народной палаты Индии в Беларусь, а также подписано соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами. Взаимоотношения в политической сфере развиваются в обнадеживающем ключе. Владимир Андрейченко выразил надежду, что в скором времени Беларусь посетит индийская парламентская делегация. Это послужит надежным залогом дальнейшего укрепления отношений.

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