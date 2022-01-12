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Беларусь - Индия: развитие межпарламентских связей
Развитие межпарламентских связей Беларуси и Индии. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 января встретился с послом Индии в нашей стране Алоком Раджаном Джа. Спикер парламента отметил: направление развития двусторонних отношений обнадеживает, хотя, конечно, обе стороны хотели бы большего.
Наверное, принципиально важно, что пока не очень развиты наши отношения, но они основываются на принципах равенства, доверия.
В прошлом десятилетии состоялись визиты руководства Народной палаты Индии в Беларусь, а также подписано соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами. Взаимоотношения в политической сфере развиваются в обнадеживающем ключе. Владимир Андрейченко выразил надежду, что в скором времени Беларусь посетит индийская парламентская делегация. Это послужит надежным залогом дальнейшего укрепления отношений.
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