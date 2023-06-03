Беларусь - кандидат на пост непостоянного члена в Совбезе ООН на 2024-2025 годы - как сложится голосование

6 июня состоятся выборы в Совет Безопасности ООН, в которых примет участие Беларусь в качестве кандидата на пост непостоянного члена совета на 2024-2025 годы.

Наша страна не раз доказывала умение взвешенно принимать решения по международной повестке. В числе наших приоритетов - создание условий для запуска диалога между глобальными мировыми игроками на пути к региональной безопасности и укреплению мер доверия.

Но сильную и слишком независимую позицию Минска на Западе воспринимают в штыки. И даже в процессе формирования такого, казалось бы, независимого органа, как Совбез ООН, находят лазейки для ущемления прав отдельных кандидатов. Елизавета Казакова продолжит.

Свои среди чужих?

Совет Безопасности ООН - это пять постоянных и десять избираемых членов, последние работают по два года. Призваны определять правила и условия международной и региональной безопасности.

Схема определения кандидатов в Совбез - имеет свою специфику. Региональная группа выдвигает соискателей членства на заявленный двухлетний период - заранее. Так, на место непостоянного члена Совета на 24-25 годы от Восточноевропейской группы претендует Беларусь, и на протяжении 15 лет являлась единственным кандидатом. Пока конкурентную заявку - в нарушение регламента - не подала Словения, которая по протоколу претендовала на членство в 2042-ом. Впрочем, эту вакансию ту же отписали Северной Македонии.

Ситуация, которую мы наблюдаем, - яркий пример манипулирования, двойных стандартов, доказывает крайнюю политизированность данного решения. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

Очевидно, потребовались время и усилия, чтобы среди государств Восточно-европейской группы отыскать то, которое бы согласилось вступить в соперничество с Беларусью.





Беларусь умеет самостоятельно и взвешенно принимать решения по международной повестке, придерживаясь исключительно миролюбивого и добрососедского курса. Правда, на несправедливые, провокационные, а тем более преступные, вызовы отвечать умеет жестко. Это ли не нравится?

Беларусь постоянно обвиняют в предвзятом отношении к конфликту в Украине. Назовите хоть одну не вовлеченную страну? Будь то эмоционально или напрямую, в том числе поставками оружия. Мы попытались сделать все, что в наших силах, чтобы провести первые три раунда переговоров между Россией и Украиной в Беларуси. Это не вина Беларуси, что переговоры не завершились убедительным успехом. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

Декларативно глобальные игроки ратуют за равенство в принятии мировых решений, в частности в формате Совбеза ООН. Но реалии таковы, что постоянные члены Совета полярно разошлись в видении дальнейшего мироустройства. Потому и делят на своих и чужих.

Это западный проект, который предполагает вытеснение Беларуси из списка претендентов на членство. Поэтому сейчас мы ведем серьезную работу с нашими странами-партнерами для того, чтобы голосование 6 июня сложилось в пользу Беларуси. Это будет важным показателем того, что мир становится многополярным. Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси