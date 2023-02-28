Беларусь - Китай: новый статус двусторонних отношений

Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Китай. На протяжении трех дней запланирован настоящий переговорный марафон. И, конечно, внимание всего мира будет приковано ко встрече Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Официальный Пекин заявил о победе над COVID и полном возобновлении контактов с миром. Интересный факт - именно белорусский Президент станет одним из первых мировых лидеров, с кем встретится в Пекине после пандемии глава Китая. Пройти этот непростой период, минимизировав экономические потери, и замахнуться на проекты, которые могли себе позволить далеко не все государства. Для этого действительно нужна прочная база. Именно благодаря личной дружбе политиков и доверию Китая сделано так много. Индустриальный парк "Великий камень". Народные автомобили Geely. А биотехнологическую корпорацию и ее технологии в АПК наш Президент неоднократно сравнивал с космосом. И далее у двух стран амбициозные планы во многих областях.

На мировой арене обычно сдержанный Китай заявляет о своей Инициативе в области глобальной безопасности. Недавно было представлено видение разрешения украинского кризиса.

И надо отметить, позиция КНР схожа с политикой Республики Беларусь.

Мы также выступаем за скорейшее мирное урегулирование. С этой точки зрения международную повестку главы государств наверняка тоже обсудят.

А еще в их присутствии будет подписано множество документов, направленных на развитие взаимодействия в самых различных областях - от экономики до здравоохранения. Все подробности из Пекина у нашего обозревателя Илоны Красутской.

Впервые за три года Китай открыл границы для иностранцев. До недавнего времени фактически страна жила в изоляции. Строгие меры предусматривали многочисленные проверки и жесткие локдауны: на карантин закрывали целые города. Но это в прошлом. Наконец прибывающим путешественникам не нужен никакой карантин, а лишь отрицательный ПЦР-тест. Китай заявил о победе над пандемией.

Спустя всего неделю после того как Китай объявил о возобновлении контактов с миром, здесь одним из первых среди мировых лидеров встречают именно белорусского Президента.

Статус визита белорусского лидера государственный, что на языке дипломатии - высшая форма. Блестящие личные отношения, дружба между лидерами - все это здесь интерпретируется по-особому. В Китае этот визит воспринимают как очень значимое событие. Страны оправдали статус "железных братьев". Новый диалог на высшем уровне, да еще так быстро после открытия границ, нужен, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие допандемийного уровня. К предстоящей встрече лидеров приковано внимание миллионов.

Республика Беларусь в вопросах экспорта белорусской продукции по темпам роста экспорта в Китай переместилась со 136 на 38 позицию. Это достаточно хороший показатель. Он свидетельствует о том, что сегодня и Китай готов покупать нашу продукцию, и Республика Беларусь отработала соответствующие механизмы, аккредитацию наших видов продуктов для реализации на китайском рынке. Китайский потребитель прекрасно знает белорусские продукты и с удовольствием покупает. Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае

В торговле хотел бы обратить внимание на такой стратегически важный продукт - калий. Хочу сказать, что проводятся переговоры между нашими компаниями по объемам и по цене. Могу заверить, рост в объемах существенный. Мы все понимаем, все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций важно продовольствие, насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна, - калийные удобрения. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Действительно сетовать на какое-то глобальное падение в наших двусторонних отношениях/контактах не стоит. Мы были вместе и оказывали поддержку друг другу в непростое пандемийное время.

Как Беларусь и Китай помогали друг другу в пандемию

Здесь важно и нужно вспомнить про нашу гуманитарную помощь, отправленную в Китай. И ответную, когда она потребовалась нам. Аппараты для производства респираторов, вакцины, врачебные консилиумы. Все это помнят и очень ценят.

Мы провели большое количество встреч уже и не только в Пекине, и не столько в Пекине в преддверии государственного визита. Мы были в 2 провинциях и заключили целый ряд соглашений. В частности, о поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, о работе по поставкам субстанций и целого ряда препаратов, произведенных в КНР, с целью дальнейшей локализации в нашей стране. Больше всего говорили о том, как развивать отношения в будущем - как в целом в системе здравоохранения, так и особое внимание уделили развитию индустриального парка "Великий камень", где планируется локализация производства медицинского оборудования, изделий медназначения. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Контакты на всех уровнях не прерывались. За 2022-й наш товарооборот составил рекордные (впервые за 10 лет) почти 6 миллиардов долларов! Запустили весь комплекс заводов биотехнологической корпорации. Из зерна можем получать продукцию с высочайшей добавленной стоимостью: корма и премиксы для всех видов животных. Продолжали выходить новые модели народных автомобилей Geely. А в "Великий камень" пришли новые резиденты.

Китай в настоящее время фактически является локомотивом мировой экономики, особенно в вопросах ее открытости, формировании мирового рынка единого мирового экономического пространства, в отличие от стран Запада, которые вводят санкции и разного рода ограничения, в том числе защитные протекционистские меры, в том числе в отношении китайских товаров. Запад не выдерживает конкуренции с Китаем, отсюда разного рода внеэкономические меры принуждения. Что касается перспектив китайско-белорусского сотрудничества, то здесь необходимо подчеркнуть прежде всего следующее: у Китая есть амбициозная цель создания экономического пространства "Один пояс и один путь". Китай очень активно занимается продвижением этой идеи и, так сказать, одно из магистральных направлений данного проекта - это Беларусь. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

В том числе более подробно об экономическом сотрудничестве наш Президент рассказал в интервью китайским СМИ накануне своего визита в Китай.

"Великий камень". Мы ждем здесь большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных резидентов, предприятий, - отметилАлександр Лукашенко. -В прошлом году 19 предприятий пришло в "Великий камень", половина, по-моему, китайских. Мы ждем такого же наплыва китайского капитала в Беларусь и, в частности, в "Великий камень". Это очень выгодно Китаю. Для Китая сегодня Беларусь является единственной дружеской, можно сказать, братской площадкой в центре Европы. Если это нужно Китаю, то, пожалуйста, мы для этого открыты".

Беларусь - Китай: новый статус двусторонних отношений

Переговоры Александры Лукашенко и Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Принята совместная декларация о новом продвинутом уровне сотрудничества: всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве.

"Подписывается целый блок мощнейших документов, которые на ближайшие 5-10 лет создадут конструкцию взаимоотношений", - заявил Николай Снопков.

Ожидается, что лидеры стран примут совместную декларацию по направлениям и механизмам развития подписанной на предыдущей встрече вСамаркандеДекларации о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. "Это важнейший политический документ, который подчеркивает то, что в этой сложной ситуации Китай с нами, и мы не подводим Китай", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра Беларуси.