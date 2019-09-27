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Беларусь на Генассамблее ООН призвала отказаться от РСМД

Беларусь в ООН призвала мир отказаться от ракет средней и малой дальности. Как отметил глава МИД нашей страны, выступая на общей дискуссии 74-й Генассамблеи, Минск выступает за скорейшую разработку декларации о неразмещении таких ракет в Европе и отказ от их производства.


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Кроме того, Минск призвал страны ООН принять меры для обеспечения международной информационной безопасности: необходимо расширить межгосударственное цифровое сотрудничество. Оно может стать основой для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве.

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