Беларусь на Генассамблее ООН призвала отказаться от РСМД

Беларусь в ООН призвала мир отказаться от ракет средней и малой дальности. Как отметил глава МИД нашей страны, выступая на общей дискуссии 74-й Генассамблеи, Минск выступает за скорейшую разработку декларации о неразмещении таких ракет в Европе и отказ от их производства.