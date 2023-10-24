Беларусь на пути к полноправному членству в ШОС

Сейчас официальный Минск в статусе наблюдателя и проходит процесс присоединения в качестве полноправного члена. Успешно ли проходит эта процедура? И когда уже белорусы смогут получить заветный статус члена Шанхайской организации сотрудничества? На эти вопросы ответил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества: "Как вам известно, на саммите ШОС в Нью-Дели был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС. Это очень важный документ для приобретения статуса государства-члена".

"Уже сейчас Минск принимает участие в деятельности ряда механизмов организации, он находится на пути к полноправному членству, и этот процесс идет успешно. Присоединение Республики Беларусь к ШОС подразумевает активную поддержку государств-членов", - продолжил Чжан Мин. - Согласно порядку приема новых членов, следующим шагом должна стать ратификация указанного документа Республикой Беларусь. Далее заявитель присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и еще ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС. Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации".