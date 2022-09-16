Беларусь намерена стать полноправным членом ШОС. Как будут сообща реагировать на новые геополитические вызовы и в чем приоритеты Минска?

Шанхайская организация сотрудничества может стать глобальной организацией и решать проблемы мироустройства в современных условиях. Об этом заявил Президент Беларуси на саммите объединения, который прошел в Самарканде. Форум представительный - в таком формате первые лица встречаются впервые за последние три года. В Самарканде состоялся и большой переговорный марафон.

Накануне Александр Лукашенко провел ряд важных двусторонних встреч. Продолжились они и сегодня - с президентом Ирана договорились интенсивнее развивать сотрудничество стран.

В Узбекистане принято и важное для нас решение о начале процедуры приема Беларуси в члены Шанхайской организации сотрудничества. Статус изменится, но приоритеты Минска остаются прежними: эффективно сотрудничать в экономике и укреплять безопасность. Подробности у Натальи Бреус.





К Самарканду приковано внимание мира. На масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества приехали лидеры четырнадцати государств. Журналистов почти тысяча. Такое и до пандемии нечасто бывало. Но она только часть событий, которые в последнее время повлияли на геополитический расклад.

В Самарканде настоящий интернационал. Для прессы все начинается задолго до приезда лидеров - в Минске еще только светало. Как только появляются ВИП-кортежи, в конгресс-холле готовность номер один. Встреча лидеров начинается в узком кругу, хотя узким состав и не назовешь. Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. И это только страны-участники. Плюс наблюдатели и партнеры по и диалогу. Если посчитать всех жителей - полпланеты.

Алфавитный порядок прибытия, принятый на таких встречах, лидеры не выдерживают. Впрочем, в этом весь шанхайских дух - не "жестить" с рамками и условиями, позволить каждому в объединении быть собой, пока получается.

Открывая саммит на правах хозяина, глава Узбекистана подчеркнет: встреча долгожданная. Напомнит, что пришлось пережить пандемический шок, скажет о дефиците доверия в мире, о новых рисках безопасности и трансформации ШОС.

Усиливается стабилизирующая роль организации как важного фактора безопасности и экономического роста. Совокупный объем экономик государств - членов ШОС с момента ее основания увеличился в десятки раз и продолжает устойчиво расти. Этот процесс также ускоряется за счет смещения центров глобального развития. Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана

За этой дипломатической формулировкой читается: мир не будет прежним. Новые центры силы не по нраву Вашингтону. Россия и Китай не готовы мириться с диктатом коллективного Запада. Наверное и поэтому организация переживает новую волну интереса и расширения. Хотя переживать из-за этого в ШОС точно никто не будет. Наоборот.

Даже сложно сказать, о чем говорили больше на самаркандском саммите - об экономике, политике или все-таки безопасности. Все тесно взаимосвязано. Последствия пандемии, кризис в Украине, энергетические и продовольственные проблемы, санкции - такова наша реальность. Разрыв логистических цепочек не на пользу, и это чувствует Евразия.

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Важную роль здесь сможет сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Президент Беларуси начинает с новых геополитический реалий. Мир меняется: однополярность "трещит", с Запада - санкции и условия. Восток предлагает цивилизованный и взвешенный подход к решению проблем. Как говорится, почувствуй разницу.

Убеждены, "шанхайский дух" и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир. Результат попыток установить такой "порядок" в мире - жесточайший политический и экономический кризис. В этих условиях укрепление и расширение организации приобретает особое звучание. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По-особенному искренне звучит и призыв белорусского Президента к коллегам. С высоты политического опыта Лукашенко может себе это позволить.

Глава государства отметил, что уже не один год в политике, и очень внимательно наблюдал, как ШОС после своего образования боролась за региональное лидерство. "Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился. Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации - Шанхайской организации сотрудничества", - заявил белорусский лидер.

"И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно - их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить", - резюмировал Александр Лукашенко.

В "шанхайском духе" можно черпать силы - так витиевато выразится лидер Китая и тоже добавит: "Происходят невиданные за столетия мировые перемены".

"Я абсолютно поддерживаю высказанное здесь Председателем КНР Си Цзиньпином мнение о противодействии вмешательству определенных стран во внутренние дела государств и противодействию цветным революциям", - сказал глава государства.

Беларусь готова конструктивно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции, заявил Президент.

ШОС выстраивает свою работу без эгоизма

Экстремизм - это зло. Все настроены однозначно. Но ведь политический и экономический эгоизм отдельных стран тоже ни к чему хорошему не приводит. ШОС выстраивает свою работу без него. Чем это чревато - яркий пример на саммите от Владимира Путина. Сначала ошибки западных политиков приводят к энергетическим и продовольственным проблемам. А потом вопросы: кто виноват и что делать?

"Яркий пример этого эгоизма - решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции сняты только для стран - членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?", - отметил Владимир Путин.





Беларусь включилась в работу Шанхайской организации не вчера и не случайно. С 2010 года Минск активничает в объединении, всегда с инициативами. Сначала как партнер по диалогу - в последнее время как наблюдатель. Желание стать полноправным участником ШОС поддержано единогласно.

"Мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси, которая является стратегическим партнером и союзником России", - подчеркнул Владимир Путин.

С учетом стратегически важного географического положения Беларусь способна органично дополнить структуру организации. Можем предложить свои транзитный, промышленный и научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны - это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Да, это будет не быстро, не по щелчку - есть процедура. От решения до вступления пройдет не один месяц. Но Минск уже озвучивает приоритеты, и сразу о важном.

На повестке дня координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике. "Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий", - заявил белорусский лидер.

Президент высказал убеждение, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Европу с Азией, включая реализацию инициативы "Новый Евразийский сухопутный мост".

Беларусью движет не только политический, но экономический интерес. Отсюда акценты - промышленная кооперация, зеленая экономика, устранение торговых барьеров и цифровая трансформация.

Ревизия финансовой сферы - это тоже в повестке. От сближения платежных систем до расчетов в национальных валютах. Вот бы больше так. "Доллары, - метко сказал Президент Беларуси, - на хлеб не намажешь". Так что продовольственную безопасность не забываем.

По ряду направлений сферы АПК белорусскими аграриями достигнуты результаты мирового уровня, а качество нашей продукции известно во всех странах организации. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности "семьи ШОС", включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

О продовольственной безопасности упомянет, пожалуй, каждый из лидеров. Особенно эмоциональным будет премьер Пакистана - это, можно сказать, его политический дебют на таком масштабном форуме. Отвлекут на секунду разве что идеально синхронные официанты с чаем.

От того, насколько синхронно будет действовать ШОС, зависит общее благополучие. Синхронизироваться с ЕАЭС и ОДКБ тоже будет на пользу интеграции. Усиливать экономику и безопасность - иного не дано.

Как вы уже успели убедиться, взаимодействие и сближение Беларуси с ШОС неразрывно связано с формированием архитектуры безопасности и сотрудничества всего Евразийского континента. Благодаря своему политическому влиянию, экономической силе и внутренней прочности, наша организация вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах неделимой безопасности и многообразия путей прогрессивного развития. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

На саммите ШОС подписана Самаркандская декларация

Председательство в Шанхайской организации переходит к Индии. Это значит, что в следующем году всех ждут в Нью-Дели. По итогам нынешней встречи подписана Самаркандская декларация. Политический документ, где лидеры четко зафиксировали позицию по международной повестке, экономике и не только. Подписями скрепили и решение о начале процедуры приема Беларуси в Шанхайскую организацию.

В ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Президент выразил благодарность организации за позитивное отношение к стремлению Беларуси стать полноправным членом ШОС. Глава государства отметил, что Беларусь намерена стать полноправным членом этой организации не с пустыми руками. Мы находимся на стратегическом перекрестке, мы готовы предоставить свои возможности - и транспортные, логистические, промышленные, сельскохозяйственные. И намерены внести позитивный вклад в развитие этой организации. Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси

Иран уже сделал то, что Беларуси предстоит пройти путь вступления в Шанхайскую организацию. Встречаясь, президенты говорят все-таки о том, что происходит в двусторонних отношениях. И Минск, и Тегеран знают, что такое санкционный прессинг. Сегодня важно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а найти свое место под солнцем, философски заметит наш Президент. Впрочем, философия партнерства не меняется - работать так, чтобы было выгодно и белорусам, и иранцам. Задача дипломатам звучит тут же.

Мы, конечно, не можем углубиться в отношения между Ираном и Беларусью, но о чем-то договориться предварительно - встречах, повестке дня, поговорить о каких-то серьезных вопросах. Это очень важно, и в этом есть возможность. Поэтому сегодняшняя наша встреча, с моей точки зрения, важна в том плане, что нам надо интенсифицировать наши отношения, определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело, и оставить те вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Этой остановки в маршруте белорусского Президента могло бы и не быть. Александр Лукашенко уже бывал в мавзолее первого Президента Ислама Каримова, да и график насыщенный. Но все-таки заехал. Дань памяти человеку, который стоял истоков современного Узбекистана.

Большими друзьями их вряд ли назовешь, но сильных политиков в мире всегда уважают. Сообща стать сильнее и не упустить момент - пожалуй, в этом и есть особая миссия Шанхайской организации сотрудничества сегодня.