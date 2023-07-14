Беларусь назначила своего представителя в Комиссии по правам человека СНГ

Представителем Беларуси в Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств назначена начальник управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова. Соответствующий Указ № 209 подписал 14 июля Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.