ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Беларусь назначила своего представителя в Комиссии по правам человека СНГ

Беларусь назначила своего представителя в Комиссии по правам человека СНГ

Представителем Беларуси в Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств назначена начальник управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова. Соответствующий Указ № 209 подписал 14 июля Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Заместителем представителя Беларуси в данной комиссии назначен председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все