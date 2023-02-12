Беларусь не остается в стороне: спецборт с гуманитарной помощью вылетел в разрушенный регион Сирии

Этой ночью спецборт из Беларуси вылетел с гуманитарной помощью в Сирию. Доставить груз поручено белорусским спасателям. На борту самое необходимое - мясные консервы, сгущенное молоко, каркасные палатки, одеяла, медикаменты, утепленная одежда для детей и взрослых. Состав 25-тонного груза согласован с сирийской стороной.

По поручению Президента Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Министерством по чрезвычайным ситуациям в кратчайшие сроки оперативно сформирован гуманитарный груз весом около 25 тонн, объемом порядком 100 м кубических и стоимостью более 1 млн белорусских рублей. Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Груз сопровождает и съемочная группа Белтелерадиокомпании. Владимир Королев единственный журналист на борту спецрейса. Он будет сообщать всю последнюю информацию.

Беларусь в шестой раз оказывает гуманитарную помощь Сирии. Всего с 1999 года это будет восьмидесятая акция оказания гуманитарной помощи тридцати трем странам.

От имени посольства Сирийской Арабской Республики и правительства Сирийской Арабской Республики хотели бы поблагодарить Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также правительство Республики Беларусь и, конечно же, белорусский народ. Мы видели, как белорусский народ с любовью собирал гуманитарную помощь, и мы это все передали Сирийской Арабской Республике. Мохаммад Аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный посол Сирии в Беларуси

На данный момент число погибших в Сирии превышает 4 тыс. человек, но эта цифра еще будет расти. Наиболее пострадавшие регионы - это сервер страны, среди них и Латакия, куда и отправится гуманитарная помощь.

Известно, что белорусский борт уже приземлился в Сирии.

Белорусская делегация планирует посетить пострадавший район и полевой госпиталь - наши спасатели оценят масштабы разрушения и объем помощи, которые сейчас есть у сирийской стороны. Беларусь готова отправить в Сирию своих спасателей. Специалисты МЧС оценят масштаб катастрофы и ее последствия - под завалами много тел, что грозит гуманитарной катастрофой, именно поэтому разрушенные города нужно разбирать быстро, насколько это возможно, чтобы в пострадавших регионах не допустить эпидемии. Помимо специалистов спецотряда МЧС, которые специализируются на разборе завалов, Беларусь готова направить и полевой госпиталь - все зависит от сирийской стороны.