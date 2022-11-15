Беларусь не поддержала проект резолюции в ООН по Украине

Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна.Проект не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН