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Беларусь не поддержала проект резолюции в ООН по Украине
Минск не поддержал проект резолюции в ООН по репарациям в пользу Украины. Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что Беларусь стояла у истоков Минских соглашений и делала все для того, чтобы переговоры не прекращались. Однако действия коллективного Запада говорят о том, что гаранты соглашений не выполнили свои обязательства. Одобрение госпереворота в 2014 году, провоцирование на протяжении восьми долгих лет эскалации конфликта в Донбассе, поддержка Украины при ее отказе выполнять Минские соглашения, превращение Украины в анти-Россию, накачивание ее оружием создали все предпосылки для того, чтобы обе страны стали друг для друга представлять угрозу. Что же касается вопроса репараций: полное отсутствие инклюзивности и транспарентности без проведения каких-либо консультаций в очередной раз убеждает в том, что западные государства полностью отказались от принципов многосторонности, добросовестности и сотрудничества в ООН.
Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна.Проект не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли.
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