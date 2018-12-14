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Беларусь открыла четвертое почетное консульство во Франции
Наше представительство отныне есть и в Биаррице - популярном курорте на западе страны. Церемония инаугурации состоялась накануне в мэрии города. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко вручил почетному вице-консулу в Биаррице Патрику Дурсу флаг и герб нашей страны. Отметим, представительство готово участвовать в организации бизнес-форумов, презентаций, способствовать заключению соглашений о сотрудничестве и просто помогать нашим гражданам.
Представительства Беларуси действуют уже в Лионе, Бордо и Марселе. Продвигать таким образом узнаваемость нашей страны в Западной Европе планируют и дальше. В перспективе открытие почетных консульств в Монако и Лиссабоне.
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