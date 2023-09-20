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Беларусь озвучила позицию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Трибуна откровений, неприкрытых амбиций и даже крика души. 78-ая сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. В числе первых выступил представитель Глобального Юга. Президент Бразилии напомнил, что миллионы людей до сих пор обречены на голод и страдания, а несправедливость стала обыденностью. Богатые страны продолжают наживаться на бедных. А МВФ и Всемирный банк просто не выдерживают критики, в то время как БРИКС показывает себя с лучшей стороны. К миру обратился и Байден. По его мнению, США должны руководить в этот важный момент. Вашингтон мобилизует альянсы и партнеров по всему миру для отстаивания западных идеалов, а остальным, большим и малым, с этим остается лишь мириться. Глава Белого дома выступил в качестве единственно верного защитника мира, забыв при этом упомянуть, что США за последние десятилетия стали страной, предпринявшей наибольшее число агрессий и интервенций против других.
О реальных достигнутых целях развития и помощи, а также о неприемлемости односторонних мер высказался на сессии Генассамблеи ООН глава белорусской делегации.
Беларусь приветствовала запуск Глобальной инициативы развития в 2021 году и стремится воспользоваться предлагаемыми в рамках инициативы преимуществами. Мы сразу же присоединились к Группе друзей инициативы и внимательно следим за ее развитием. Ранее в этом году мы присоединились к Сети Центра содействия глобальному развитию, важнейшему компоненту инициативы, которая служит платформой для ее реализации. По итогам министерской встречи Группы друзей инициативы, состоявшейся в сентябре 2022 года в Нью-Йорке, мы начали работу с нашими китайскими партнерами над конкретными тематическими проектами, которые, несомненно, помогут продвинуть наши национальные усилия по достижению ЦУР. Уверены, что Глобальная инициатива развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности.
В рамках участия в Генассамблее ООН Сергей Алейник встретился с главами МИД Пакистана и Сьерра-Леоне. Главными темами для обсуждения стали наращивание товарооборота, экономическое сотрудничество, вступление в ШОС, а также сельское хозяйство и продовольственная безопасность.
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