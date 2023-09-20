Беларусь озвучила позицию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Беларусь приветствовала запуск Глобальной инициативы развития в 2021 году и стремится воспользоваться предлагаемыми в рамках инициативы преимуществами. Мы сразу же присоединились к Группе друзей инициативы и внимательно следим за ее развитием. Ранее в этом году мы присоединились к Сети Центра содействия глобальному развитию, важнейшему компоненту инициативы, которая служит платформой для ее реализации. По итогам министерской встречи Группы друзей инициативы, состоявшейся в сентябре 2022 года в Нью-Йорке, мы начали работу с нашими китайскими партнерами над конкретными тематическими проектами, которые, несомненно, помогут продвинуть наши национальные усилия по достижению ЦУР. Уверены, что Глобальная инициатива развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси