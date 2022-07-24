Беларусь подала заявку на вступление в ШОС - наша страна надежный партнер в центре Европы

Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, у китайских военных не будет другого выбора, кроме как воевать любой ценой.

Нет логики в действиях США и их партнеров. Поэтому Беларусь укрепляет свои позиции в Азии. Экономическое лидерство и научный потенциал уже давно сместились на Восток. Евразийские интеграционные объединения сегодня - крупнейшие рынки сбыта. Важнейшей особенностью выстраивания двухсторонних отношений в регионе, безусловно, является справедливость.Именно взаимовыгодное сотрудничество без доминирования и менторского тона - востребованная модель интеграции. Беларусь методично двигается в этом направлении. Наша страна, сохраняя стабильность развития, надежный партнер в центре Европы.Мы продолжаем этот путь, подав заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подробнее в рубрике "Скриншот".Геополитика вопреки здравому смыслу. Коллективный Запад в попытке сохранить гегемонию невольно консолидирует страны с абсолютно разными взглядами на экономическое и политическое устройство. Объединяет всех вместе справедливость и взаимовыгодное сотрудничество без доминирования и ультиматумов. В чем заключается роль Беларуси при формировании нового мирового порядка? Я, это рубрика "Скриншот". Давайте разбираться.Политические ястребы в США не готовы мирно уступить свое доминирующее положение в мире. Продолжительное время они дестабилизировали европейскую архитектуру безопасности, подготавливая Украину для вооруженного противостояния с Россией. В итоге сегодня, с одной, ослабляют Россию, втянутую в горячий конфликт, с другой, успешно зарабатывают на поставках оружия странам, которые оказывают так называемую помощь Украине. Казалось бы, одна фигура снята с шахматной доски и можно приступать к другой. Американские политики в открытую начали засовывать свой клюв в китайские дела.Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже в буквальном смысле сидит на чемоданах в преддверии визита на Тайвань, который запланирован на август. В Пекине дали понять, что подобные действия не останутся без внимания и получат военный и стратегический ответ.Интересным в этой ситуации является устаревшая логика США, в рамках которой они действуют. Россия накануне СВО призывала сесть за стол переговоров и сформировать новую мировую архитектуру безопасности. Проигнорировали. Не ожидали решительных действий по отстаиванию своих национальных интересов. Сейчас так же действуют в отношении Китая и очевидно недооценивают решительность официального Пекина по отстаиванию территориальной целостности.