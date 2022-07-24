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Беларусь подала заявку на вступление в ШОС - наша страна надежный партнер в центре Европы
Нет логики в действиях США и их партнеров. Поэтому Беларусь укрепляет свои позиции в Азии. Экономическое лидерство и научный потенциал уже давно сместились на Восток. Евразийские интеграционные объединения сегодня - крупнейшие рынки сбыта. Важнейшей особенностью выстраивания двухсторонних отношений в регионе, безусловно, является справедливость.
Именно взаимовыгодное сотрудничество без доминирования и менторского тона - востребованная модель интеграции. Беларусь методично двигается в этом направлении. Наша страна, сохраняя стабильность развития, надежный партнер в центре Европы.
Мы продолжаем этот путь, подав заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подробнее в рубрике "Скриншот".
Геополитика вопреки здравому смыслу. Коллективный Запад в попытке сохранить гегемонию невольно консолидирует страны с абсолютно разными взглядами на экономическое и политическое устройство. Объединяет всех вместе справедливость и взаимовыгодное сотрудничество без доминирования и ультиматумов. В чем заключается роль Беларуси при формировании нового мирового порядка? Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот". Давайте разбираться.
Политические ястребы в США не готовы мирно уступить свое доминирующее положение в мире. Продолжительное время они дестабилизировали европейскую архитектуру безопасности, подготавливая Украину для вооруженного противостояния с Россией. В итоге сегодня, с одной, ослабляют Россию, втянутую в горячий конфликт, с другой, успешно зарабатывают на поставках оружия странам, которые оказывают так называемую помощь Украине. Казалось бы, одна фигура снята с шахматной доски и можно приступать к другой. Американские политики в открытую начали засовывать свой клюв в китайские дела.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже в буквальном смысле сидит на чемоданах в преддверии визита на Тайвань, который запланирован на август. В Пекине дали понять, что подобные действия не останутся без внимания и получат военный и стратегический ответ.
Ву Цянь, представитель Министерства обороны Китая:
Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, у китайских военных не будет другого выбора, кроме как воевать любой ценой.
Интересным в этой ситуации является устаревшая логика США, в рамках которой они действуют. Россия накануне СВО призывала сесть за стол переговоров и сформировать новую мировую архитектуру безопасности. Проигнорировали. Не ожидали решительных действий по отстаиванию своих национальных интересов. Сейчас так же действуют в отношении Китая и очевидно недооценивают решительность официального Пекина по отстаиванию территориальной целостности.
В нынешней ситуации Китай и Россия действуют сообща. Причем в Китае об этом уже заявляют совершенно открыто.
Интересно, что к подобной консолидации общих усилий перед глобальными вызовами неоднократно призывал Александр Лукашенко на площадке Шанхайской организации сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
На фоне углубляющегося дефицита доверия считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. Беларусь является активной сторонницей перезапуска известного процесса Хельсинки, целью которого является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам.
Беларусь готова стать участником ШОС
Сегодня Шанхайская организация сотрудничества приобретает особое значение для формирования справедливого многополярного мира. Беларусь методично шла по пути интеграции с ведущими государствами мира. Теперь, пройдя период наблюдателя в ШОС, готова стать полноценным участником организации.
Петр Петровский, политолог:
Еще в 2016 году Александр Лукашенко называл Беларусь "западными воротами" Шанхайской организации сотрудничества.Пройден большой путь, сделаны соответствующие выводы. Нацбанк с 15 июля включил в корзину иностранных валют китайский юань. При принятии этого решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами.
Алексей Беляев, политолог:
Консолидация стран на условиях взаимовыгодного сотрудничества стала результатом формирования многополярного мира. Эпоха западной диктатуры уходит в прошлое, несмотря на фантомные боли американских ястребов геополитики.
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