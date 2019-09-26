Беларусь поддерживает международные усилия по запрету ядерных испытаний

Такое заявление сделал министр иностранных дел нашей страны в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Макей принял участие в конференции в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По ее итогам стороны приняли декларацию, предусматривающую активизацию международных усилий в целях скорейшего начала его действия. Напомним, договор был принят в 1996 году, однако до сих пор не вступил в силу. Его не подписали Индия, КНДР и Пакистан. Еще 5 стран (Египет, Израиль, Иран, Китай и США) поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его.