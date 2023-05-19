Беларусь подписала с Никарагуа соглашение о предоставлении экспортных кредитов

Ряд двусторонних документов подписан по итогам переговоров министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом в Минске, сообщает БЕЛТА.

Представители двух стран подписали генеральное межправительственное соглашение о предоставлении экспортных кредитов и соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Кроме того, во время визита министра иностранных дел Никарагуа было подписано базовое соглашение о предоставлении кредита.

"Генеральное соглашение между правительствами двух стран о предоставлении экспортных кредитов и базовое соглашение, которое открывает возможности для промышленной кооперации, позволят нам в перспективе существенно нарастить поставки востребованной в Никарагуа белорусской техники", - рассказал Сергей Алейник.

Подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере образования призвано обеспечить правовую основу для развития взаимодействия и установления рабочих контактов между учебными учреждениями, подготовки специалистов по наиболее востребованным для Никарагуа специальностям.

Министр добавил, что Беларусь и Никарагуа намерены и далее развивать двустороннюю договорно-правовую базу. Сейчас, например, страны работают над проектами соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, поощрении и взаимной защите инвестиций, создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об отмене визового режима.

Во время переговоров Сергей Алейник подчеркнул, что Беларусь и Никарагуа нацелены на серьезную активизацию политического межгосударственного диалога и торгово-экономического сотрудничества.

"В экономическом плане в первую очередь мы говорим о развитии промышленной кооперации, использовании белорусских аграрных технологий в развитии сельского хозяйства Никарагуа, а также поставках пассажирской и дорожно-строительной техники на никарагуанский рынок", - сказал министр.