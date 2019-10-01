Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с ЕС и странами дальней дуги

Саммит ЕАЭС в Ереване завершился

Выступая сегодня на саммите ЕАЭС, Александр Лукашенко позитивно оценил развитие сотрудничества союза с третьими странами. В заседании участвовали президент Молдовы как глава государства-наблюдателя в союзе, а также президент Ирана и премьер-министр Сингапура в качестве почетных гостей. С этими государствами в данный момент создают зоны свободной торговли ЕАЭС. Кроме того, сегодня в Ереване главы государств утвердили концепцию формирования общего финансового рынка. Она станет основой для обеспечения свободного движения капитала и услуг. Организация такого рынка, по мнению Президента Беларуси, должна быть сопряжена с цифровизацией: это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг.

А. Лукашенко о барьерах в ЕАЭС

Повестка дня сегодняшнего саммита включала полтора десятка вопросов, в том числе устранение изъятий и ограничений - их в Евразийском экономическом союзе зафиксировано 52. Кроме того, растет количество барьеров - их уже 19. И все это несмотря на принятую дорожную карту. Александр Лукашенко призвал остальные государства активнее работать по этому вопросу.

Минск примет Евразийский экономический форум

Особое внимание было приковано к саммиту в Ереване. Ведь в этом году ЕАЭС исполняется пять лет. А организация пока так и не заработала в полную силу. Многое предстоит сделать, в том числе во время председательства в объединении, которое в следующем году переходит к нашей стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готовится к этому периоду со всей серьезностью. Кроме того, в 2020 Минск примет и Евразийский экономический форум.

А. Лукашенко провел переговоры с президентом Казахстана