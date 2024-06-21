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Беларусь предлагает начать работу над проектом новой стратегии развития ОДКБ
Беларусь предлагает начать работу над проектом новой стратегии развития ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании СМИД ОДКБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
"В прошлом году Президент Республики Беларусь предложил начать работу над проектом новой стратегии развития ОДКБ, так как действующая стратегия, принятая в 2016 году, рассчитана на период до 2025 года", - обратил внимание министр.
Сергей Алейник считает: "Нам нужно четкое видение дальнейших целей, задач и направлений деятельности организации. Полагаю, что назрела необходимость предметных консультаций по данному вопросу".
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