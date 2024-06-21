Беларусь предлагает начать работу над проектом новой стратегии развития ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании СМИД ОДКБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"В прошлом году Президент Республики Беларусь предложил начать работу над проектом новой стратегии развития ОДКБ, так как действующая стратегия, принятая в 2016 году, рассчитана на период до 2025 года", - обратил внимание министр.