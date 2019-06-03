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Беларусь предлагает Словакии активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Вышеградская группа включает четыре государства: Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Цель объединения - развитие сотрудничества в Центральной Европе на всех уровнях и во всех возможных форматах, лоббирование интересов этих стран в ЕС. Осуществляется поддержка и в других международных структурах. Обмены визитами парламентских делегаций двух стран проходят регулярно. В национальных парламентах работают группы дружбы. Ожидается, что в ходе визита словацкой делегации стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

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