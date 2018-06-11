Беларусь предлагает ЦЕИ расширить партнерство с другими интеграционными объединениями

Беларусь предлагает Центрально-Европейской инициативе расширить партнерство с другими интеграционными объединениями и структурами. Об этом на министерской встрече в Хорватии заявил замглавы белорусского МИД Евгений Шестаков. Дипломат подчеркнул значимость и востребованность ЦЕИ в качестве платформы для развития диалога между государствами Европы об укреплении региональной стабильности и безопасности. Особый акцент был сделан на необходимости развития цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе. Участниками Центрально-Европейской инициативы являются 18 стран. В их числе - Австрия, Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Сербия, Чехия, Украина. Беларусь состоит в ЦЕИ с 1996. А в прошлом году наша страна председательствовала в организации.