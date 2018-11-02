Минск и дальше намерен продолжать работу по организации масштабного диалога, который поспособствует укреплению стабильности в европейском регионе. Об этом, подводя итоги встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МИД Беларуси.

Кроме того, Владимир Макей добавил, что Беларусь приложит максимум усилий для разрешения конфликта в Донбассе, отметив при этом важность четкого понимания наличия политической воли для урегулирования ситуации на востоке Украины.