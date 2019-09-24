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Беларусь примет участие в дискуссиях 74-й сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке Беларусь примет участие в общих дискуссиях на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Наша делегация, которую возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей, посетит политический форум по устойчивому развитию, конференцию по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также спецзаседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Кроме того, позиция Минска прозвучит на заседании высокого уровня Совбеза о роли сотрудничества ООН с региональными организациями в укреплении мира.

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