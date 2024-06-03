Беларусь принимает заседание Межправсовета ЕАЭС

В течение двух дней (3-4 июня) премьер-министры стран "пятерки" обсудят ключевые вопросы евразийской интеграции.Повестка традиционно насыщенная. Планируются заседания в узком и расширенном составах, а также пленарная сессия "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".