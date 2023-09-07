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Беларусь приветствует мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса - Лукашенко

Беларусь приветствует мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса - Лукашенко

Беларусь приветствует мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает БЕЛТА.

"Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарны с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибель и страдания людей", - сказал белорусский лидер.

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