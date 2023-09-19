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Беларусь призывает незамедлительно предпринять меры для прекращения огня на Южном Кавказе
Беларусь призывает незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей в связи с резким обострением ситуации на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в Южно-Кавказском регионе, сопровождающейся боевыми действиями, подчеркнули в МИД.
"Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, - убеждены в МИД. - В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Для этого принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы".
Со своей стороны Беларусь, как заверили в МИД, готова во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.
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