Беларусь призывает незамедлительно предпринять меры для прекращения огня на Южном Кавказе

Беларусь призывает незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей в связи с резким обострением ситуации на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в Южно-Кавказском регионе, сопровождающейся боевыми действиями, подчеркнули в МИД.

"Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, - убеждены в МИД. - В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Для этого принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы".