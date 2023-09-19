ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Беларусь призывает незамедлительно предпринять меры для прекращения огня на Южном Кавказе

Беларусь призывает незамедлительно предпринять меры для прекращения огня на Южном Кавказе

Беларусь призывает незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей в связи с резким обострением ситуации на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в Южно-Кавказском регионе, сопровождающейся боевыми действиями, подчеркнули в МИД.

"Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, - убеждены в МИД. - В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Для этого принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы".

Со своей стороны Беларусь, как заверили в МИД, готова во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все