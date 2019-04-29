Большая политика начинается с малого. Говорили сегодня в Минске и о местном самоуправлении в европейских странах. Развитие регионов в нашей стране - один из приоритетов. Здесь и вопрос кадровой политики, и развитие малых населенных пунктов, и предоставление возможностей, скажем, для ведения бизнеса на селе или поиска работы. Впрочем, и здесь во главе угла - интересы людей. По этим принципам строится госуправление в республике в целом и, в частности, в регионах. Нам есть чем поделиться с нашими европейскими партнерами. И есть чему научиться. К примеру, усилить роль так называемых общественных старост. Беларусь продолжит движение к большей самостоятельности органов местного самоуправления с опорой на наши традиции и заимствуя лучший европейский опыт. Такую позицию озвучил сегодня Глава государства на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы . Вероника Бута продолжит.

Развитию регионов и усилению местной вертикали в Беларуси уделяется особое внимание. Каждый раз, назначая управленцев, Глава государства нацеливает новые кадры на то, что по их решениям оценивают работу госаппарата в целом, и главное - во многом от их решений зависит качество жизни простых белорусов. Местное самоуправление - понятие многогранное. Все нюансы этого вопроса сегодня обсуждали во Дворце Независимости.



В эти дни в Минске - делегация Конгресса региональных и местных властей Совета Европы. Цель - как раз изучить белорусский опыт работы и поделиться своим. В списке вопросов, которыми занимается конгресс (а это три сотни участников без малого из полусотни государств), - безопасность, миграция, образование, медицина. И тема сегодняшней встречи - система самоуправления на местах.



Председатель конгресса - шведский политик Андерс Кнапе - в должности чуть менее полугода: выборы прошли в ноябре 2018-го. Но местное самоуправление знает, как говорится, от и до. В теме уже более 40 лет. Прошел путь от советника муниципалитета до мэра города. В конгрессе и вовсе с 1994-го. Беларуси интересно и его личное видение, и в целом европейский опыт. Однако заимствовать мы готовы только лучшее, - озвучивает свою позицию Президент.