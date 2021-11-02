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Беларусь продолжит наращивать поставки своих товаров в Удмуртию
Наращивание товарооборота, поиск новых точек роста и промышленная кооперация. О новых проектах и о работе сообща говорили сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Удмуртской Республикой. Этот субъект России для нас не новый, сотрудничеству уже много лет. В этом году динамика товарооборота положительная. Российские партнеры проявляют интерес к нашей молочной продукции, автомобильной технике, сельхозтоварам и продукции в сфере деревообработки.
Во время заседания проработали и вопросы по взаимодействию Белорусской железной дороги с предприятиями Удмуртской Республики, а также участие белорусских производителей техники и оборудования в модернизации предприятий российского региона.
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