Беларусь продолжит наращивать поставки своих товаров в Удмуртию

Наращивание товарооборота, поиск новых точек роста и промышленная кооперация. О новых проектах и о работе сообща говорили сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Удмуртской Республикой. Этот субъект России для нас не новый, сотрудничеству уже много лет. В этом году динамика товарооборота положительная. Российские партнеры проявляют интерес к нашей молочной продукции, автомобильной технике, сельхозтоварам и продукции в сфере деревообработки.