Беларусь пытаются лишить права занять место непостоянного члена Совбеза ООН на 2024-2025 годы

Право на суверенную политику выходит на первый план в международных отношениях. Государства, которые отстаивают свои национальные интересы, автоматически попадают в число изгоев. Так, например, прагматичная Венгрия попала под "дружественный огонь". Союзнички активно пытаются отобрать у страны законное право председательствовать в Евросоюзе в 2024 году, ссылаясь на упадок демократии в стране. Все те же затертые штампы, но уже принята соответствующая антивенгерская резолюция.

Похожая ситуация разворачивается и вокруг Беларуси. Нашу страну пытаются лишить права занять место непостоянного члена Совбеза ООН на 2024-2025 годы. В качестве спойлера выставили заявку от Словении, при этом сделали это на 17 лет раньше запланированной очереди. В тонкостях спектакля на сцене ООН разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".





В последние годы отмечается существенный рост недоверия к Организации Объединенных Наций. Кризис во многом связан с однобокой трактовкой международных процессов и событий. Беларусь как один из основателей организации искренне обеспокоена происходящим. Изменить ситуацию и внести свой вклад в реформирование мы планируем в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.

При этом находятся и те, кто активно пытается подрезать Беларусь на треке международных отношений. С чем это связано и как повлияет на геополитическую обстановку в мире.

Белорусский путь в Совет Безопасности ООН начался в достаточно далеком 2007 году. Минск оформил заявку и стал единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы. Вопреки регламенту и, очевидно, неожиданно для самой себя на трек раньше времени выскочила Словения. Это притом что выставлять спойлеров не принято по сложившимся дипломатическим традициям группы. Фактически речь идет об элементарном уважении друг к другу и, скажем так, формировании живой очереди. Именно поэтому заявки расписаны уже до 2051 года. Освободившееся вакантное место Словении в списке аж на 2042 год было практически мгновенно занято Северной Македонией.

Словения была членом Совета Безопасности относительно недавно - в 1998-1999 годах. Беларусь как независимое государство никогда не входила в состав Совета Безопасности. Единственный раз, когда Беларусь была членом Совета Безопасности ООН, когда на тот момент называлась Белорусская Советская Социалистическая Республика и являлась одной из основательниц Организации Объединенных Наций. Мы были членами Совета Безопасности в 1974-1975 годах. Это 50 лет тому назад. Еще раз как независимое государство мы никогда не были членами Совета Безопасности ООН. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН





Из ООН пытаются сделать стиральную площадку с единственно возможной точкой зрения. Инакомыслие незамедлительно подвергается политической анафеме. В этом смысле Словения ограничена своими обязательствами перед Евросоюзом. Диктат Брюсселя предусматривает единство мнений и позиций. Фактически при выборе Словении в Совбез добавится лишь 1 голос в системе лоббизма интересов Евросоюза. Об инициативах официальной Любляны не может быть и речи. Ярким примером выступают гонения на Виктора Орбана. Реализация прагматичной политики Будапешта привела к конкретным санкциям. Венгрию пытаются лишить статуса председательства в Евросоюзе на будущий год.

Европарламент не уважает ни европейские ценности, ни демократию. Во-первых, он постоянно критикует свободные выборы в Венгрии, не принимает их результат и отвергает тех, кого венгры во имя демократии выбрали в правительство. Во-вторых, евродепутаты не уважают верховенство права, потому что в этом Европарламент не играет никакой роли. Юдит Варга, министр юстиции Венгрии

В Нью-Йорке состоялись жаркие дебаты между представителями Беларуси и Словении. Основные вопросы к кандидатам касались глобальных тем в сфере экологии и безопасности. Оба направления являются приоритетными для Беларуси. В рамках реализации Целей устойчивого развития наша страна уделяет особое внимание борьбе с изменением климата. В целом успехи отмечаются по всем показателям и это не только наша оценка. Генеральный секретарь ООН пригласил Александра Лукашенко принять участие в очередном саммите по Целям устойчивого развития.

Что касается региональной безопасности, то со Словенией у нас действительно разные взгляды на ситуацию. Пока официальная Любляна направляет на поле боя боеприпасы и бронетехнику, Минск предоставляет диалоговую площадку и выступает за немедленное прекращение боевых действий.

Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. И попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать: "Ну, мы уже прекращали тогда на Донбассе". Другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все! Мертво, замерли! Александр Лукашенко, Президент Беларуси