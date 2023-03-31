Беларусь рассказала Совбезу ООН о причинах размещения ядерного оружия

Размещение ядерного оружия в Беларуси - вынужденный и исключительно ответный шаг в ответ на недружественные действия западного блока. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности", сообщает БЕЛТА.

"Беларусь является последовательным сторонником процессов ядерного разоружения и нераспространения. Вклад Беларуси в глобальное ядерное разоружение очевиден и неоспорим. Его значимость неоднократно подтверждалась в многочисленных документах, согласованных в двустороннем и в многостороннем форматах. В 1993 году Беларусь сделала осознанный выбор в пользу отказа от ядерного оружия и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, став первым государством на постсоветском пространстве, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием без каких-либо предварительных условий и оговорок", - напомнил дипломат.

В декабре 1994 года США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия и приняли на себя обязательства гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также отказаться от любых мер политического и экономического принуждения. Однако в течение длительного времени Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому, финансовому и информационному давлению, что является прямым нарушением Будапештского меморандума, обратил внимание Валентин Рыбаков.

"Торговые, визовые, банковские и иные запреты и ограничения вводятся в отношении правительства, юридических, физических лиц Беларуси со стороны США, Великобритании, их союзников по НАТО, а также государств Европейского союза. Такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют совершенно очевидную цель - смена геополитического курса страны и изменение внутриполитического строя Беларуси", - подчеркнул он.

При этом односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних государств - членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у границ Беларуси.

"Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и абсолютно прозрачно для соседей и всего международного сообщества предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности и обороноспособности", - заявил постпред Беларуси.

Валентин Рыбаков отметил, что сотрудничество Беларуси с Россией, главным военно-политическим союзником, в сфере укрепления обороноспособности и национальной безопасности осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

"Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов, равно как и возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси, также являются исключительной и вынужденной реакцией на те вызовы и риски, перед которыми стоит Республика Беларусь. Эти меры осуществляются в строгом соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны", - сказал глава белорусской дипмиссии.

По договору государства, обладающие ядерным оружием, не должны передавать кому бы то ни было ядерное оружие, а также контроль над таким оружием, а неядерные государства не должны принимать ядерное оружие, а также контроль над таким оружием.

Валентин Рыбаков отметил, что 31 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства открыто и подробно ответил на все вопросы, связанные в том числе и с планами по укреплению безопасности и обороноспособности Беларуси. В своем выступлении Александр Лукашенко, в частности, подчеркнул, что это не шантаж и не запугивание. Беларусь не собирается ни на кого нападать первой, но даст адекватный ответ с использованием всего имеющегося потенциала на любую внешнюю агрессию.

"Подобное сотрудничество Беларуси и России в этой сфере не является новшеством в военном сотрудничестве неядерной и ядерной держав, которое осуществляется в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В НАТО давно имеется практика так называемых совместных ядерных миссий. Ряд самолетов стран - членов альянса сертифицирован для осуществления полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для осуществления таких миссий, проводятся соответствующие учения. Более того, на территории целого ряда европейских членов НАТО (Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия, Турция) находится порядка 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения", - обратил внимание белорусский дипломат.

Он подчеркнул, что белорусская сторона является убежденным сторонником конструктивного и уважительного диалога, направленного на укрепление региональной и глобальной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе и в ядерной сфере. "К проведению подобного широкого многостороннего диалога в духе Сан-Франциско неоднократно публично призывал Президент Беларуси Александр Лукашенко", - напомнил Валентин Рыбаков.

"Относительно распространения через Албанию документа Совета Безопасности. Если вы хотите превратить архив Совета Безопасности в мусорный ящик, вы на правильном пути. Вы вносите документы частных персонажей, которые не представляют никому никого, кроме исключительно самих себя, и которые полностью финансируются вами, западными спонсорами. Может быть, настало время налогоплательщикам этих стран поинтересоваться у своих правительств, какие суммы тратятся на так называемую белорусскую оппозицию, кто оплачивает конкретно, из каких источников. Наверное, вы настолько богаты, что можете тратить эти суммы на беглых граждан Беларуси, а не на проблемы собственных стран", - заметил представитель Беларуси.

"Мы вот еще о чем подумали: мы можем Албании предоставить, например, стенограмму беседы каких-нибудь бабушек, сидящих около подъезда, которых мы попросим порассуждать на темы международной безопасности. Я вас уверяю, такой документ будет иметь не меньшую, а может быть, и большую ценность, чем тот, который вы представили. Это, кстати, блестящий пример того, как ведут себя в Совете Безопасности полностью зависимые государства. Очередное напоминание всем странам - членам ООН о том, как внимательно нужно относиться к вашим решениями при голосовании на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности. В этой связи хочу вновь напомнить о выборах в Совет Безопасности, которые пройдут в июне этого года и об искусственно созданной политизированной конкуренции в восточноевропейской группе", - подытожил Валентин Рыбаков.