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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере
Закон о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Россией о реализации Программы военно-технического сотрудничества до 2025 года сегодня опубликован наНациональном правовом интернет-портале,
БЕЛТА.
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в документе.
Программой предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Беларуси и России, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации оборонной продукции, совместная реализация проектов в интересах третьих стран, участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в Беларуси и России.
Законопроект был принят Палатой представителей 18 апреля, а 19 апреля - одобрен Советом Республики.
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