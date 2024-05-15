Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси.

"Решительно осуждаем покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке", - подчеркнули в МИД.