Беларусь - Россия. Ревизия договоренностей

Выступать на мировой арене сообща - одна из целей интеграции. А еще - укреплять дружбу между странами, использовать исключительно рыночные механизмы развития экономик, повысить уровень жизни людей и создать равные условия для белорусов и россиян. Как выполняются эти договоренности и что мы имеем спустя почти 20 лет. Ревизию отношений провела Вероника Бута.



Белорусов и россиян братские узы связывали веками. Экономика ориентирована друг на друга, да и язык, культура, традиции общие. Все это просто обязывало укрепить отношения между тогда уже независимыми государствами. К интеграции подошли очень аккуратно, выверяя буквально каждый шаг.







В общей сложности уже реализовано 57 программ Союзного государства

В первую очередь, они связаны с наукой, обороной и безопасностью. Скажем, только в прошлом году было потрачено почти 38 миллионов долларов по линии оборонной промышленности. Плюс Беларусь и Россия сегодня готовят проекты концепций порядка еще 15 новых союзных программ.

Интеграция в большей степени ушла в экономику, промышленность и науку -в этих сферах добились неплохих результатов. Еще несколько цифр. Каждое второе белорусское предприятие имеет связи с российскими партнерами. В Беларуси работают 2,5 тысячи российских компаний и более тысячи белорусских фирм в России. В прошлом году мы наторговали на 35 с половиной миллиардов долларов (рост 10 процентов). В этом году он продолжается. На долю России приходится половина нашего экспорта. В свою очередь российский бизнес активно инвестирует в белорусскую экономику. Треть от общего объема иностранного капитала в нашей стране. Потенциал для дальнейшего углубления интеграции в промышленности, транспорте и энергетике.

Для деловых кругов Союзного государства основная переговорная площадка - Форум регионов. В списке наших главных экономических партнеров 80 районов России. В прошлом году мы приняли не менее 100 представителей российского бизнеса и госуправления. Посмотрим на количество и качество подписанных соглашений. Например, в 2015 году с Сочи договорились на 230 миллионов долларов, то в Могилеве в прошлом году эту сумму удвоили. За время проведения таких встреч союзная копилка пополнилась на 218 соглашений о сотрудничестве. Значительно прибавит она уже на будущей неделе - в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов Беларуси и России.





Между Беларусью и Россией нет границ, сняты многие юридические барьеры

Например, введен упрощенный порядок получения вида на жительство. От Бреста до Владивостока белорусы и россияне имеют равные права в свободе передвижения, трудоустройстве, медицине, в вопросах приобретения жилья, ведения бизнеса, социальном обеспечении - так взаимно признается трудовой стаж для получения пенсии по выслуге лет.

Интеграция и в образовании. Сегодня около 11 тысяч белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян приезжают за дипломом к нам. Согласно последней переписи населения 2010 года, в Российской Федерации проживает более 500 тысяч наших сограждан.

Однако, по-прежнему цены на платные услуги, скажем, плановое лечение в медучреждениях, отдых в санаториях или проживание в гостиницах для белорусов и россиян зачастую отличаются. Есть сложности с защитой прав наших граждан от недобросовестных работодателей в России и все еще не отменен роуминг между странами. Некоторые сложности и с доступностью финансовых услуг.

За все время Союзного государства на общем пространстве прошли сотни совместных гастролей и выставок. Главной же площадкой диалога культур Беларуси и России уже почти три десятилетия бессменно является Международный фестиваль искусств