Беларусь с сожалением восприняла выход США из ДРСМД

Беларусь с сожалением восприняла выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделали в МИД нашей страны. Международные эксперты сейчас выступают с заявлениями, что мир на пороге новой гонки вооружений. Предлогом для действий Вашингтона стали якобы систематические нарушения ключевых положений со стороны Москвы. К тому же Китай уже обладает существенным военным потенциалом и при этом не принимает участие в договоре. В российском МИД действия США назвали серьезной ошибкой. И предложили США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД, но безответно. Генсек ООН назвал ситуацию "потерей препятствия перед ядерной войной". А вот в НАТО напротив поддержали решение Вашингтона. Сегодня же стало известно, что Пентагон готовится испытать новую крылатую ракету, ранее запрещенную договором. В Москве уже заявили о готовности к ответным действиям и размещению своих ракет ближе к границам США.