Беларусь с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости ДНР и ЛНР

В Беларуси с уважением и пониманием воспринимают решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил МИД страны. Мы неоднократно говорили об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.