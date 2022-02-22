ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Беларусь с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости ДНР и ЛНР

В Беларуси с уважением и пониманием воспринимают решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил МИД страны. Мы неоднократно говорили об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику.

Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточноевропейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним, заявил белорусский МИД.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все