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Беларусь с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости ДНР и ЛНР
В Беларуси с уважением и пониманием воспринимают решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил МИД страны. Мы неоднократно говорили об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику.
Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточноевропейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним, заявил белорусский МИД.
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