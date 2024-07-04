Беларусь стала членом ШОС

Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение подписано в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане, сообщает БЕЛТА.



Таким образом, Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС". Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.



"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси", - сказал председательствующий на саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



Он выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.



Накануне в интервью агентству"Казинформ"Александр Лукашенко отметил, что с первых дней основания ШОС говорил об огромном потенциале этой организации: "Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года - как наблюдатели. Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке организации за эти годы, уже получили поддержку".

"ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры", - подчеркнул Президент. Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года - в статусе наблюдателя. В Самарканде по итогам Совета глав государств 16 сентября 2022 года подписано решение о начале процедуры вступления в члены организации. В рамках этого процесса Беларусь присоединилась к более чем 40 договорам.



После того как Беларусь повысила свой статус в организации, в рядах наблюдателей остались Афганистан и Монголия. Партнерами по диалогу ШОС являются 14 стран - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая межправительственная международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Изначально это была "шанхайская пятерка" - Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Фундаментом для объединения в рамках ШОС стран с различными политическими системами, традициями и ценностями выступили сфера безопасности и торгово-экономические отношения. Общей целью стало обеспечение благоприятной международной обстановки исходя из принципов "шанхайского духа", главным содержанием которого провозглашены взаимное доверие и выгода, равноправие, взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к совместному развитию.