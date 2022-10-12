Беларусь - Таджикистан: новая дорожная карта, совместные предприятия и технологии

Минск и Душанбе обновили дорожную карту сотрудничества на ближайшие 5 лет. Тем самым утвердили план действий. По каким направлениям будет развиваться дальше двустороннее взаимодействие: машиностроение, переработка, совместные производства, поставки техники и продовольствия.

Сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Этому способствует высокий уровень взаимоотношений между лидерами стран.

Накануне в Душанбе состоялся большой переговорный день на высшем уровне. И сегодня главы государств встретились вновь, чтобы обсудить широкий круг вопросов, но уже без галстуков в загородной резиденции лидера Таджикистана.

У Президента Беларуси состоялись переговоры и с премьер-министром Таджикистана и главой нижней палаты парламента. Все подробности у Илоны Красутской.

Переговоры в Душанбе были очень динамичными и предельно конкретными. Это, конечно, сразу показывает уровень отношений и заинтересованность дальше набирать темп сотрудничества. Профильные ведомства проделали большую работу до встречи лидеров, чтобы в их присутствии было уже просто достаточно поставить подписи под документами.

Двусторонние переговоры лидеров Беларуси и Таджикистана

Много внимания уделили экономике. Уровень политических контактов очень высокий, под стать должны быть и цифры взаимной торговли. Результат 126 миллионов за прошлый год - не предел мечтаний.

Во время бизнес-форума подписаны коммерческие соглашения и контракты почти на $50 млн

Существенной прибавкой станут коммерческие соглашения, которых достигли во время белорусско-таджикского форума. Это почти 50 миллионов долларов. Таджикистан заинтересован в наших технологиях и компетенциях. С совместной продукцией будем выходить на рынки соседних стран.

Президент: Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран

"Тот большой масштаб нашей делегации, которая приехала на выставку, которую мы организовали, форум, поспособствуют росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Таджикистан в Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, они заинтересованы в развитии наших совместных связей с целью торговли. Думаю, что мы обсудим и региональные проблемы. Я вам расскажу о ситуации в том регионе, вы расскажете о том, что здесь происходит. Таджикистан и Беларусь оказались в одинаковых условиях в этой непростой ситуации", - подчеркнул Президент.





И во второй день визита главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам

Сегодня главы государств встретились уже без галстуков. Прием белорусской делегации - по высшему разряду. Да и сам Президент рассказал, что в Таджикистане чувствует себя как дома. Общение уже без камер продолжили в загородной резиденции Эмомали Рахмона.

При нынешней турбулентности ставка на «народную депутатскую дипломатию». На переговорах с главой нижней палаты парламента Таджикистана сегодня говорили в основном о политике.

Многие проекты - совместные предприятия, обмен технологиями, обучение кадров - начинались с подачи именно глав государств. Почему президентам всегда так легко удавалось договариваться?! Определяющий момент - личные отношения. У них вообще много общего. Оба из народа, каждый прошел непростой путь развития государства и отстаивания суверенитета.

И главное - они оба с автоматом наперевес не дрогнули в сложный момент.

А. Лукашенко объяснил успех в отношениях с Таджикистаном и рассказал, за что уважает Э. Рахмона

"У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга. Это не потому что мы друзья. Потому что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим. Для меня он всегда был примером служения своей Родине, самоотверженным человеком", - подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что только лидеры Беларуси и Таджикистана готовы проявить решительность и отстаивать суверенитет и безопасность в стране с оружием в руках. И это не просто заявление. Президенту Беларуси пришлось взять автомат в 2020 году, Эмомали Рахмон сражался за Таджикистан на заре становления современной государственности.

"И будучи раненым человеком, вот он несгибаемый. Настоящий представитель таджикского народа. Поэтому он всегда был для меня образцом преданности и надежности. Поэтому у нас и сложились такие добрые отношения на базе тех схожестей белорусского и таджикского народов", - резюмировал глава государства.

М. Зокирзода - А. Лукашенко: Я знаю Вас как мудрого политика и ценю за открытость

Махмадтоир Зокирзода в свою очередь заявил, что народ Таджикистана знает белорусского лидера как мудрого политика и ценит его за открытость.

"На постсоветском пространстве по духу жизненных ценностей наши народы наиболее близки. Таджикистан имеет надежного друга, стратегического партнера, единомышленника в лице Беларуси. У таджиков самые теплые, искренние чувства к белорусам", - подчеркнул председатель палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зокирзода.





Беларусь - Таджикистан: новая дорожная карта, совместные предприятия и технологии

Наша страна со своей стороны максимально поможет Таджикистану на пути индустриализации. Эта пятилетка здесь посвящена развитию промышленности. Выпуск тракторов и сельхозтехники в Гиссаре, новые предприятия по переработке молока и выпуску ковров. Очевидно, простая торговля не приоритет, но и без этого никуда. Здесь ждут многое наше: от продуктов и одежды до автобусов и троллейбусов. На переговорах с премьер-министром Таджикистана еще раз прошлись по списку новой дорожной карты.

А. Лукашенко: В Беларуси полны решимости активизироваться в торговле с Таджикистаном

"У нас есть много товаров, в которых нуждается Таджикистан. Мы с большим удовольствием будем покупать вашу продукцию, которую вы готовы поставлять на экспорт. Это и хлопок, и металлы, и сельскохозяйственную продукцию. И вы заинтересованы в приобретении товаров, начиная от питания, одежды до автомобилей и техники, лифтов, автобусов, троллейбусов - все, что мы выпускаем", - отметил Президент Беларуси.

"Мир нам показал, что такое рынок. Мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, надо и товарооборот. Обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительным", - добавил Александр Лукашенко.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью имеет особое значение для страны. "Результаты мы видим", - сказал Кохир Расулзода.

Он согласился с главой государства, что странам надо совместно выходить на рынки третьих стран, тем более возможности для этого есть.

Партнерство, проверенное временем и обстоятельствами

У нас есть надежный партнер в Средней Азии. Постпандемия, санкции и прочие конфликты - наши прежние проекты стран стали подушкой безопасности, несмотря на обстоятельства. И если в таких условиях держим планку, точно все выдержим.