Беларусь вводит запрет на транзит через свою территорию некоторых товаров из Литвы

По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США ежегодно. Обращаем внимание, что в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года. Прямые убытки Клайпедского порта, АО "Литовские железные дороги" и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Искренне жаль, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив Литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. История показала, что Беларусь всегда была и будет на вашей стороне и политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи. В текущей ситуации вы можете рассчитывать на наше понимание, однако все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве.

Беларусь вводит запрет на транзит по железной дороге через свою территорию некоторых товаров из Литвы.Это ответ на действия официального Вильнюса по остановке транзита белорусских калийных удобрений и перевалку их через порты Клайпеды. С 1 февраля литовский режим в нарушение всех договоренностей запретил нашим грузовым составам двигаться в направлении клайпедского порта. Нарушены все соглашения по транзиту, а также одобренные ранее заявки. Беларусь, в свою очередь не может игнорировать такую атаку и вынуждена пойти на ответные меры. Так вводится запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог.При этом, как подчеркивают в МИД, белорусская сторона по-прежнему открыта к диалогу с официальным Вильнюсом по решению всех вопросов в правом поле - в интересах простых людей обеих стран.