Беларусь вводит запрет на транзит через свою территорию некоторых товаров из Литвы
Беларусь вводит запрет на транзит по железной дороге через свою территорию некоторых товаров из Литвы.
Это ответ на действия официального Вильнюса по остановке транзита белорусских калийных удобрений и перевалку их через порты Клайпеды. С 1 февраля литовский режим в нарушение всех договоренностей запретил нашим грузовым составам двигаться в направлении клайпедского порта. Нарушены все соглашения по транзиту, а также одобренные ранее заявки. Беларусь, в свою очередь не может игнорировать такую атаку и вынуждена пойти на ответные меры. Так вводится запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:
По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США ежегодно. Обращаем внимание, что в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года. Прямые убытки Клайпедского порта, АО "Литовские железные дороги" и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Искренне жаль, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив Литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. История показала, что Беларусь всегда была и будет на вашей стороне и политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи. В текущей ситуации вы можете рассчитывать на наше понимание, однако все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве.
При этом, как подчеркивают в МИД, белорусская сторона по-прежнему открыта к диалогу с официальным Вильнюсом по решению всех вопросов в правом поле - в интересах простых людей обеих стран.