Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит грузов из Литвы

По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США ежегодно. Обращаем внимание, что в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года. Прямые убытки Клайпедского порта, АО "Литовские железные дороги" и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Искренне жаль, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив АО "Литовские железные дороги", представители бизнеса и простые литовцы. История показала, что Беларусь всегда была и будет на вашей стороне, и политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи. В текущей ситуации вы можете рассчитывать на наше понимание, однако все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве.

Беларусь вводит запрет на транзит по железной дороге через свою территорию некоторых товаров из Литвы. Это ответ на действия официального Вильнюса по остановке транзита белорусских калийных удобрений и перевалку их через порты Клайпеды. Наша сторона считает такие неправомерные шаги элементом гибридной агрессии и нанесения прямого экономического ущерба благосостоянию своего народа. Об этом было заявлено сегодня в Министерстве иностранных дел. Напомним, что с 1 февраля Литва в нарушении всех договоренностей запретила нашим грузовым составам двигаться в направлении клайпедского порта, при этом нарушив все соглашения о железнодорожном сообщении и другие документы по транзиту для стран, у которых нет выхода к морю, а также одобренные ранее заявки.Белорусская сторона, руководствуясь принципами добрососедства, неоднократно предлагала литовской конструктивный диалог, чтоб от действий официальных властей не пострадал народ Литвы. Но Вильнюс отказался от переговоров, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси назвали это пещерной дикостью и подчеркнули, что этим правительство Литвы еще раз перед всем миром расписалось в своей нецивилизованности и ненадежности в качестве торгового партнера, в добавок к другим своим поступкам. Беларусь в свою очередь не может игнорировать такую атаку и вынуждена пойти на ответные меры. Так вводится запрет на железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог.