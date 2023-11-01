Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле пограничных пунктов пропуска

Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска на госгранице. Депутаты законопроект поддержали. И как пояснил председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, такие меры приняты в ответ на существенные нарушения с украинской стороны. Использование беспилотников, пересечение госграницы, вывешивание националистических флагов - мелкие провокации не прекращаются. Белорусская сторона принимает адекватные меры. Пограничники усилили взаимодействие с вооруженными силами и внутренними войсками, увеличена плотность охраны госграницы на украинском направлении.