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Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле пограничных пунктов пропуска
Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска на госгранице. Депутаты законопроект поддержали. И как пояснил председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, такие меры приняты в ответ на существенные нарушения с украинской стороны. Использование беспилотников, пересечение госграницы, вывешивание националистических флагов - мелкие провокации не прекращаются. Белорусская сторона принимает адекватные меры. Пограничники усилили взаимодействие с вооруженными силами и внутренними войсками, увеличена плотность охраны госграницы на украинском направлении.
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