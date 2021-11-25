Беларусь выступает за подготовку договора о сотрудничестве и взаимопонимании ШОС и ОДКБ

Сегодня против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Об этом заявил премьер Роман Головченко на совете глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Заседание прошло в онлайн-формате. Беларусь как страна наблюдатель за сохранения мира и стабильности в регионе.



И считает, что странам организации нужно согласованно выступать против санкций, любых проявлений диктата, односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела. С таким давлением сейчас сталкивается и Беларусь.



Беларусь выступает за подготовку договора о сотрудничестве и взаимопонимании Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Такой документ повысил бы международное влияние двух организаций и вывел региональное сотрудничество на новый уровень.





