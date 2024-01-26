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Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия с Индией до уровня стратегического партнерства - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Драупади Мурму и народ этой страны с национальным праздником - Днем Республики, сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси с большим интересом наблюдают за системными преобразованиями и успехами вашей прекрасной страны в сферах цифровой экономики, космических исследований, городской инфраструктуры и зеленой энергетики", - говорится в поздравлении.
Белорусская сторона высоко ценит значительный вклад индийского государства в обеспечение международной безопасности, устойчивого развития, преодоление глобальных вызовов, а также конструктивную позицию по вопросам глобальной и региональной повесток дня на площадках международных организаций и объединений, подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства обозначил заинтересованность страны в дальнейшем укреплении взаимодействия с Индией до уровня стратегического партнерства и готовность к реализации совместных проектов в различных отраслях: машиностроении, электротранспорте, фармацевтике, сельском хозяйстве и технике, науке, образовании и культуре.
"Буду рад встретиться с Вами в скором времени в Минске или Нью-Дели для обсуждения практических шагов расширения сотрудничества", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Драупади Мурму отличного здоровья и счастья, а дружественному народу Индии - мира и благополучия.
Фото: БЕЛТА
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