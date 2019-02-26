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Беларусь заявляет о необходимости скорейшего запуска переговоров по мировой безопасности

Беларусь в Женеве заявляет о необходимости скорейшего запуска переговорного процесса по мировой безопасности. Замминистра иностранных дел нашей страны Андрей Дапкюнас во время участия в сегменте высокого уровня конференции ООН по разоружению призвал осознать глубину кризиса, с которым в последние годы столкнулось международное сообщество.

В сентябре в Минске Беларусь совместно с ООН и ОБСЕ планирует провести международную конференцию высокого уровня по противодействию терроризму с использованием новых и новейших технологий. Сейчас идет работа над повесткой и оргвопросами проведения мероприятия.

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