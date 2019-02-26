Беларусь заявляет о необходимости скорейшего запуска переговоров по мировой безопасности

Беларусь в Женеве заявляет о необходимости скорейшего запуска переговорного процесса по мировой безопасности. Замминистра иностранных дел нашей страны Андрей Дапкюнас во время участия в сегменте высокого уровня конференции ООН по разоружению призвал осознать глубину кризиса, с которым в последние годы столкнулось международное сообщество.