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Беларуси и Кыргызстану надо усиливать региональное сотрудничество, заявил Лукашенко
Беларуси и Кыргызстану надо усиливать региональное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со спикером парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, сообщает БЕЛТА.
"У нас немало точек соприкосновения, начиная с семян сахарной свеклы, которые мы, к сожалению, не умеем так производить, как вы, и всегда закупали их у вас. И заканчивая вопросами машиностроения и вообще сотрудничеством в промышленности, не только в сельском хозяйстве. Есть куда расти. Вы это понимаете не хуже меня", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Прежде всего, обратил внимание Президент, Беларуси и Кыргызстану надо усиливать региональное сотрудничество. Глава государства рассказал об опыте такого взаимодействия с Россией. Ранее Беларусь активно работала в этом направлении с Украиной.
"Хотелось бы, чтобы этот опыт был перенесен и на белорусско-кыргызские отношения. Тем более что это у нас в поле зрения парламента", - сказал глава государства.
В Кыргызстане сегодня успешно реализуется много инфраструктурных проектов. "Если мы можем быть вам чем-то полезны в строительстве инфраструктуры вашего государства, в экономике, пожалуйста, мы готовы. Скажите руководителям парламента (они у нас высшие должностные лица), проинформируют, мы поручим правительству, будем этим заниматься", - подчеркнул Президент.
Беларусь и Кыргызстан состоят в Евразийском экономическом союзе, а также являются членами Организации Договора о коллективной безопасности. Александр Лукашенко отметил, что страны тесно взаимодействуют на этих площадках и закрытых тем между ними сегодня нет.
Нурланбек Шакиев во время встречи прежде всего поделился своими впечатлениями от вчерашней игры минского "Динамо" с питерским хоккейным клубом СКА. Гости из Санкт-Петербурга, ведя в первом периоде 2:0, по итогу уступили минчанам со счетом 2:4.
"Два ноль! Они камбэк сделали конкретный. Вся наша делегация болела за "Динамо-Минск". Ваша команда показала характер белорусского народа", - заявил парламентарий.
"Особенно в последнем периоде. Одна из лучших пока игр", - согласился Александр Лукашенко.
В 2022 году товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил $160,2 млн (по сравнению с 2021-м рост почти на 65 %). Беларусь экспортирует мясо-молочную продукцию, продукцию деревообработки, тракторы, автомобили и другую технику, лекарственные средства, изолированные провода и кабели.
Фото: БЕЛТА
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