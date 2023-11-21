"Белая Русь" примет активное участие в предстоящей электоральной кампании

Мы очень большое внимание будем уделять агитационной работе. Ведь те кандидаты, которые являются членами общественного объединения, во многом будут баллотироваться в депутаты всеразличного уровня. И во многом они будут определять перспективу развития нашего государства на ближайшую перспективу, т.е. определять пути движения вперед. Мы будем им оказывать всяческую поддержку. Это будет в плане агитаций и участия в работе на пикетах, оказание помощи в сборе подписей, методическая помощь написания программных документов.

Андрей Басак, зампредседателя РОО "Белая Русь"