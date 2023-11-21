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"Белая Русь" примет активное участие в предстоящей электоральной кампании
Общественное объединение "Белая Русь" примет активное участие в организации и проведении предстоящих выборов депутатов. Сегодня в столице состоялось заседание республиканского совета организации. На повестке подготовка к единому дню голосования, который пройдет в последнее воскресенье февраля. Так, "Белая Русь" будет направлять своих представителей в состав избирательных комиссий и, конечно, поддерживать тех кандидатов в депутаты, которые являются членами объединения. Выдвижение в состав территориальных и окружных избирательных комиссий завершится до 5 декабря. А начиная с 10 января (за 45 дней до выборов), стартует выдвижение в участковые избирательные комиссии. Завершается не позднее 19 января.
Мы очень большое внимание будем уделять агитационной работе. Ведь те кандидаты, которые являются членами общественного объединения, во многом будут баллотироваться в депутаты всеразличного уровня. И во многом они будут определять перспективу развития нашего государства на ближайшую перспективу, т.е. определять пути движения вперед. Мы будем им оказывать всяческую поддержку. Это будет в плане агитаций и участия в работе на пикетах, оказание помощи в сборе подписей, методическая помощь написания программных документов.
Здесь мы должны сработать как единый организм, как единое целое. Только в таком контексте, наверно, будет результат. В первую очередь, наверно, надо обратить внимание на молодежь, чтобы активно привлечь их в день голосования принимать учаcтие непосредственно в выборах. Также мы проводим большую кампанию в сети Интернет для того, чтобы поддержать наших кандидатов, которые непосредственно будут выдвигаться, я уверен, от нашего общественного объединения.
Еще одно важное направление участия объединения в выборах - организация работы наблюдателей. "Белая Русь" вправе направить наблюдателем одного своего представителя на заседания соответствующей избирательной комиссии и на участок для голосования. Аккредитация наблюдателей завершается за день до начала досрочного голосования -до 19 февраля.
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