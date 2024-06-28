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Белорусам не продлевают студенческие визы и по полгода не платят стипендии - кто виноват и что делать?
Шанс на получение польской визы уменьшается, а цена риска растет. Теперь можно потерять не только деньги. Белорусам не продлевают студенческие визы и по полгода не платят стипендии. Кто виноват и что делать? План Б от Анастасии Бенедисюк.
На днях в Беларуси начнут выдавать сертификаты с результатами ЦТ, абитуриенты-целевики уже подают документы в вузы. Студенты закрывают сессию и отправляются на практику или каникулы. Стресс, если есть, то оправданный и достаточно предсказуемый. Да, можно не поступить в выбранный вуз или пойти на пересдачу (такое бывает, коль случилось - сам виноват, не доучил).
А теперь представьте, прошел отбор/конкурс, поступил. Может, и первый курс уже позади. Потратил кучу родительских денег, сдал сессию, может, и на отлично. А на порог вуза тебя не пускают и в страну тоже. Польша кинула белорусских студентов. Таковы современные реалии.
Студенческие визы чаще начали выдавать не на год, как раньше, а на полгода. Что хуже и чаще отказывают.
Студенты пропускают занятия и не знают, как разбираться с пропусками. Деканат в положение не входит, а МИД Польши и не требует.
И таких историй сейчас много. Они все в открытом доступе. Тот случай, когда люди сами выходят на журналистов, чтобы проблему предать огласке.
Польское издание "Речь Посполита" пишет: "Правительство сокращает выдачу виз на 50–90 % в зависимости от типа документов". Такой он, "конец визового Эльдорадо". В Министерстве внутренних дел и администрации Польши ведется аналитическая работа, которая определит приоритеты миграционной политики. Ужесточения продолжатся, уверены коллеги. Польские прокуратура, Центральное антикоррупционное бюро, Верховный контроль и Следственный комитет сейма продолжают расследовать коррупционные визовые схемы.
Итак, почти втрое меньше в этом году иностранцам поляки выдали рабочих виз. Формата D она действительна только год.
При этом белорусам отказывают чаще, чем, заметьте, украинцам.
Гуманитарными визами тоже не разбрасываются как в 2020-м. А их ведь массово выдавали, аргументируя, что в Беларуси небезопасно. Теперь хорошо?
Польша выдала около 55 тыс. гуманитарных виз.
Всего 542 гражданина Афганистана, Беларуси, Палестины, России, Сирии и Украины получили гуманитарную визу.
Та же картина с "шенгеном". Приостановили выдачу специальных виз для IT-специалистов. "Польша - бизнес-гавань" - все? Отныне айтишникам в общую очередь за рабочей визой? А там, помним, растет процент отказов.
Возвращаясь к студентам. Платят за учебу, аренда квартиры, продукты, а им раз и не продлили визу. Теперь и без образования, и без денег. Оказывается, по полгода не платят стипендию. До 3 тыс. долларов дошел долг на одного белоруса.
Белорусы в Польше - люди второго сорта. Белые вороны, как скажет студентка уже БГУ Виктория. Она год проучилась в Варшаве. И сама забрала документы.
А в Беларуси хорошо. И программы, и практика, и гарантированное первое рабочее место. Так что абитуриенты и их родители, почитайте чаты белорусов в Польше, они заспамлены. Даже те, кто получил образование, устроиться потом не может. А нет работы, нет и визы. Хотя прямая связь уже и здесь необязательна.
Жизнь в принципе в Польше оказалась далеко не райской для беглых белорусов. Все чаще раздается стон с той стороны границы, что польская система здравоохранение - ад, создана, скорее, для поддержания количества летальной статистики, нежели спасения живых. Проблема системная, в том числе в нехватке кадров. Так в 2023 году время ожидания специалиста - более 4 месяцев. Например, приема к эндокринологу больные ждут 10 месяцев. Это очень усредненные цифры. Так, беглая белоруска, как она жалуется в интернете, получила запись к врачу только на март 2026 года.
За что боролись, на то напоролись. Как беглые теперь тонут в болоте польского здравоохранения, какие системные ошибки привели к тотальному медицинскому кризису в Польше. Смотрите в воскресенье, 30 июня, рубрику "Катюшин расчет" в "Главном эфире".
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