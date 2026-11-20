Белорусская делегация принимает участие в пленарном 61-м заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая проходит в Туркменистане.

Интересы Беларуси представляет парламентская делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики Игорем Брилевичем.

В центре внимания законодателей рассмотрение и принятие пакета модельных законов, затрагивающих региональную безопасность, цифровую среду (в частности, вопросы искусственного интеллекта и электронной подписи), а также миграцию и социальную политику. Унификации и развитию единого правого поля активно содействует и Беларусь.

На полях сессии наша страна представила новую редакцию словаря терминов и понятий в сфере госстроительства и местного самоуправления.



Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В связи с тем, что появились новые модельные документы и появилась необходимость актуализировать эту тему, была создана специальная рабочая группа, которая на протяжении двух лет и представляла комиссии свои результаты. Мы учли предложения национальных парламентов, учли международную практику, и сегодня я представляю документ, который содержит более 250 терминов, которые согласованы с нормами как национальных законодательств, так и модельного законодательства. Я думаю, что он будет полезен для работы и в белорусском парламенте, и в парламентах государств Содружества, потому что белорусский опыт там также представлен в сфере местного управления и самоуправления".

Также на площадке МПА СНГ Беларусь пригласила парламентариев к обсуждению миролюбивой повестки и семейных ценностей.